الصين: إعلان الطوارئ إثر ارتفاع مفاجئ في إصابات كورونا-(فيديو)

بكين- أعلنت السلطات الصينية، حالة الطوارئ في العاصمة بكين، إثر “ارتفاع مفاجئ لحالات الإصابة بفيروس كورونا”.

وأوضح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، في بيان، أن حالة الطوارئ تشمل كافة مناطق العاصمة، فيما أشارت إلى اعتزام السلطات إغلاق بعض الأحياء والشوارع التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في إصابات كورونا.

وعلى إثر ذلك، شهدت بعض أحياء بكين، تعليقاً لعمليات الدخول والخروج، فيما كثفت السلطات أعمال المراقبة والتفتيش في المناطق التي تشهد حركة سكانية كبيرة.

وفي هذا الإطار، حظرت السلطات الصينية، جميع الأنشطة الدينية والاحتفالات الجماعية بمناسبة عيد رأس السنة، وعلقت السفر إلى خارج العاصمة.

ولم يكشف البيان عن إحصاءات ذلك الارتفاع المفاجئء في إصابات كورونا.

وسجلت الصين حتى الآن، قرابة 87 ألف إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم ما يزيد على 4 آلاف و600 مصاب.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة في ديسمبر/كانون أول 2019 بمدينة “ووهان” وسط الصين، وسرعان ما انتشر في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم بأسره.-(الاناضول)

