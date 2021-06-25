الصين: إنشاء مختبر افتراضي لمحاكاة أنظمة المناخ والبيئة

بكين – أعلنت الصين عن إنشاء مختبر إفتراضي لمحاكاة أنظمة المناخ والبيئية والإيكولوجيا وأنظمة طقس الأرض والفضاء، ليستخدمه الباحثون للتنبؤ بكوارث الطقس الطبيعية والتخفيف من حدتها.

ووفقاً لمعهد فيزياء الغلاف الجوي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، فإنه يتوقع أن يدخل مرفق المحاكاة الرقمية لنظام الأرض (أرث لاب) طور التشغيل بالكامل ويكون مفتوحاً للجامعات والباحثين في جميع أنحاء العالم في العام المقبل 2022.

ويعد (أرث لاب) أول مختبر إفتراضي في البلاد لمحاكاة نظام المناخ المادي والنظام البيئي والنظام الإيكولوجي ونظام الأرض الصلبة ونظام الطقس الفضائي ككل مع منصة حوسبة علمية عالية الأداء.

ويدعم المختبر أيضاً حساب غازات الإحتباس الحراري وتقديرات الإحترار المستقبلي، ما يساعد الصين على تحقيق أهداف بلوغ ذروة إنبعاثات الكربون والحياد الكربوني.