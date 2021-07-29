الصين: ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 99 قتيلًا

بكين- أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان وسط البلاد الأسبوع الماضي، إلى 99 قتيلاً.

كما أعلن مسؤول في مدينة تشنغتشو، مركز مقاطعة خنان، عن 26 وفاة أخرى في منطقتين نائيتين، بينهم 18 في الجنوب الغربي في مدينة شينمي و 8 في الغرب في مدينة شينجيانج.

وتعرضت تشنغتشو لعاصفة وسقوط أمطار قياسية قبل 9 أيام وغمرت مياه الفيضانات شبكة مترو الأنفاق بالمدينة، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا، وحولت شوارع المدينة إلى أنهار متدفقة جرفت المركبات.

وانحسرت المياه في بعض المناطق، لكن البعض الآخر لا يزال مغمورًا، فيما لا تزال جهود الإغاثة وإزالة الأنقاض متواصلة، بينما قدرت الخسائر الاقتصادية بنحو 91 مليار يوان (14.1 مليار دولار). -(بترا)