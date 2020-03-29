الصين: استئناف الرحلات الجوية من وإلى مقاطعة هوبي

بكين – استؤنفت اعتبارا من اليوم الأحد خدمات رحلات الركاب الجوية داخل الصين في مطارات مقاطعة هوبي بوسط الصين باستثناء مطار تيانخه في حاضرة المقاطعة، مدينة ووهان، التي كانت الأكثر تضررا بفيروس كورونا الجديد، بينما استؤنفت خدمات رحلات الشحن الجوية في جميع المطارات في المقاطعة، وفقا لإشعار صادر عن مصلحة الطيران المدني الصينية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الصينية، أقلعت طائرة ركاب تابعة لشركة فوتشو للخطوط الجوية على متنها 64 راكبا من مطار في مدينة ييتشانغ بمقاطعة هوبي متوجهة إلى مدينة فوتشو، حاضرة مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي البلاد، حيث تعتبر هذه الرحلة الأولى من نوعها بعد استئناف حركة الرحلات الجوية في المقاطعة، ما يشير إلى استئناف الطيران المدني الذي كان معلقا لمدة شهرين تقريبا في المقاطعة.

وتم إجراء عمليات التطهير في مطار المضائق الثلاثة بشكل شامل قبل استئناف الرحلات الجوية، بالإضافة إلى إجراء التدريبات للموظفين وفحص المخاطر الأمنية الكامنة للمرافق.

كما اتخذ المطار تدابير الوقاية من الوباء والسيطرة عليه مثل توفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم في صالات المغادرة والوصول وإقامة مناطق العزل خارج المحطات، حيث سيتم عزل المسافرين الذين يعانون من ارتفاع درجة حرارة الجسم وإخضاعهم للملاحظة الطبية.–(بترا)