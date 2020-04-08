الصين: استئناف حركة الطيران بمدينة ووهان بعد 11 أسبوعا من الإغلاق

بكين- اعلنت الصين اليوم عن إقلاع أول طائرة تغادر ووهان بعد رفع الإغلاق عنها، وذلك من مطار تيانخه الدولي بووهان حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين، ووصلت إلى مطار فينيكس الدولي في سانيا بمقاطعة هاينان جنوبي الصين في اليوم نفسه.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، فقد رفعت ووهان قيود السفر لخارجها بداية من اليوم الأربعاء بعد ما يقرب من 11 أسبوعا من الإغلاق لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولم يعد إسم مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية، غريبا على اغلب سكان العالم، باعتبارها بؤرة تفشي فيروس كورونا، بعد ظهور أول إصابة في أواخر كانون الاول الماضي، وانتشار الفيروس سريعا بعدها في دول العالم، وحصده أرواح العديد من البشر.

وأشارت آخر الإحصائيات الخاصة بتفشي فيروس كورونا، إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم تجاوزت 1,4 مليون، فيما فقد أكثر من 80 ألف شخص حياتهم جراء العدوى.

وفي السياق ذاته أنهت مدينة ووهان الصينية، عزلا عاما استمر شهرين، لكن بلدة في الشمال بدأت بتطبيق قيود على حركة السكان وسط مخاوف من موجة عدوى ثانية في الصين.

وفرضت مدينة سونغ خه في مقاطعه خي لونغ جيانغ شمال شرق الصين، قيودا على حركة السكان اليوم الأربعاء على غرار ما حدث في ووهان.

وقالت محطة تلفزيون الصين المركزي إنه يتعين على السكان البقاء في المنازل ويُسمح لفرد واحد من كل أسرة بالمغادرة مرة كل ثلاثة أيام لشراء الاحتياجات الضرورية لكن يجب أن يعود في اليوم نفسه. — (بترا)