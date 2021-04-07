الصين: استخدام أكثر من 145 مليون جرعة من لقاحات كورونا في التطعيم

بكين – أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، أن ما يقارب من 39ر145 مليون جرعة من لقاحات كورونا استُخدمت في التطعيم في أنحاء الصين حتى الآن.

وعلى صعيد متصل، قالت اللجنة أيضاً، إن البر الرئيس سجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة في بيان إن اثنتين من الإصابات الجديدة محلية، وإنهما سُجلتا في مدينة رويلي بمقاطعة يونان بجنوب غرب الصين على الحدود مع ميانمار، حيث ظهرت بؤرة تفش جديدة الأسبوع الماضي.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس 90341، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.–(بترا)