الصين: اعتقال زعيم عصابة لبيع لقاحات كورونا مزورة

بكين- اعتقلت السلطات الصينية زعيم عصابة بتهمة الاحتيال على مستشفيات وأشخاص وجمع ملايين الدولارات من بيع محلول ملحي ومياه معدنية على أنهما لقاحات ضد فيروس كورونا.

وكان الرجل، ويدعى كونغ، أجرى دراسة على تصاميم عبوات اللقاحات الأصلية قبل أن يجهز ما يزيد على 58 ألف عبوة من إنتاجه الخاص واستطاع تهريب دفعة منها إلى جهة غير معروفة خارج الصين.

ويعد كونغ من بين 70 شخصا اعتقلوا بسبب ارتكابهم جرائم مماثلة.

وتأتي الاعتقالات، التي شملت ما يزيد على 20 حالة، في الوقت الذي تعهدت فيه بكين بالتصدي للقاحات المزيفة.

وأفاد حكم قضائي إلى أن كونغ وفريقه استطاعوا تحقيق ربح قدره 18 مليون يوان (ما يعادل 2.78 مليون دولار) عن طريق وضع محلول ملحي أو مياه معدنية في محاقن ثم بيعها على أنها لقاحات لكورونا منذ آب العام الماضي.

وأُرسلت دفعة من 600 من هذه اللقاحات إلى هونغ كونغ في تشرين الثاني العام الماضي، قبل شحنها إلى الخارج، وبيعت الدفعة على أساس الحصول عليها عن طريق “قنوات داخلية” لجهات تصنيع أصلية.

ورصدت السلطات حالات أخرى لبيع لقاحات مزيفة في المستشفيات بأسعار مبالغ فيها، كما استطاع مجرمون آخرون تطبيق برامج تطعيم خاصة بهم وقام “أطباء القرى” بتلقيح الناس بلقاحات مزيفة في منازلهم وسياراتهم.

وحثت نيابة الشعب العليا، أعلى هيئة ادعاء في الصين، الوكالات الإقليمية على التعاون مع الشرطة للحد من مثل هذه الأنشطة.

وكان المسؤولون يأملون بإعطاء 100 مليون جرعة من لقاحات كوفيد قبل بداية العام القمري الجديد الأسبوع الماضي، لكنهم استطاعوا إعطاء جرعات شملت 40 مليون شخص فقط حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك تمكنت البلاد إلى حد كبير من السيطرة على الوباء من خلال إجراءات صارمة للإغلاق والفحص والتتبع. -(بترا)