الصين: البدء بمناورات عسكرية ضخمة حول تايوان

بدأت الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان، اليوم الخميس، في أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط الجزيرة، حسبما أعلنت محطة تلفزيون الصين المركزية الحكومية.

وقالت القناة في رسالة نُشرت على شبكة ويبو للتواصل الاجتماعي، “التدريبات بدأت”.

وتأتي هذه المناورات ردا على زيارة قامت بها قبل يوم رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان واعتبرتها بكين استفزازا خطيرا.

وتسببت زيارة بيلوسي في شحن الأجواء حول جزيرة تايوان التي تعتبر جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية، ولذلك فإن بكين تعارض أن يصل مسؤولو الدول الأخرى إلى هذه الجزيرة للقاء حكامها الحاليين.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية والقيادة الصينية اتخاذ إجراءات قاسية كرد فعل على زيارة بيلوسي التي وصلت إلى تايوان على متن طائرة مساء الثلاثاء.-(بترا)