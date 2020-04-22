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الصين: بدء التجارب السريرية على لقاح ثالث محتمل ضد كورونا

منذ 35 دقيقة
فحص كورونا -تعبيرية

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بكين- نشرت صحيفة صينية اليوم الأربعاء خبرا عن بدء تجربة سريرية على لقاح محتمل ثالث لفيروس كورونا.
وبحسب تقرير لصحيفة ساوث تشاينا ديلي بوست، شارك في التجربة الأخيرة عشرات المتطوعين في مدينة سوجوا بمقاطعة جيانغسو وأظهرت بالفعل “نتائج إيجابية”.
ووفقا للتقرير جرى تطوير اللقاح الثالث المحتمل من قبل فريق بقيادة تشين تشوان في المعاهد الوطنية لمكافحة الغذاء والدواء في بكين ويستهدف السلالة الأولية للفيروس والطفرات الأخرى التي ظهرت أثناء انتشاره في جميع أنحاء العالم.
وكتب تشين وفريقه أن اللقاح المحتمل عندما يُعطى بجرعة كافية يمكن أن يوفر حماية كاملة ضد سلالات فيروس كورونا في بلدان مختلفة بأقل آثار جانبية.
–(بترا)

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