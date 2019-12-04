الصين تؤكد عزمها على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها

بكين – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خوا تشن يينغ: إن الصين عازمة على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي اليوم الأربعاء، تعليقا على مشروع قانون بشأن “شينجيانغ”، ومدى ارتباط ذلك بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وحديث الرئيس الأميركي عن إمكانية تأجيل الاتفاق لما بعد الانتخابات الأميركية.

وعبرت عن ادانتها القوية واستيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لتمرير مجلس النواب الأميركي مشروع القانون المتعلق بشينجيانغ، باعتباره تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وانتهاك بشكل خطير للقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.- (بترا)