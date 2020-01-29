الصين تؤكد على ضرورة الحل الشامل والعادل والدائم للقضية الفلسطينية

بكين – أكدت الصين، اليوم الأربعاء، ضرورة أن تفضي أي خطة سلام إلى حل مبكر وشامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، خوا تشنغ يينغ، تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وقالت يينغ: “تابعنا التقارير ذات الصلة، وندرس هذه الخطة، وترى الصين دائما أن قرارات الأمم المتحدة بذات الشأن والإجماع الدولي مثل “حل الدولتين” ومبدأ “الأرض مقابل السلام” تشكل الأساس لحل القضية الفلسطينية ويجب احترامها”.

وأضافت يينغ أنه “ينبغي الاستماع إلى آراء الأطراف الرئيسية ومقترحاتها، خاصة الجانب الفلسطيني، والتوصل إلى اتفاق من خلال الحوار والتفاوض على قدم المساواة، مما سيساعد على تعزيز التسوية المبكرة والشاملة والعادلة والدائمة للقضية الفلسطينية”. -(بترا)