الصين تبتكر سوارا ذكيا يترجم لغة الإشارة إلى نصوص وصوت

بكين– ابتكرت الصين سوارا ذكيا يستطيع ترجمة لغة الإشارة إلى نصوص وصوت وصور، ما يساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع على التواصل مع محيطهم.

وقال عضو الفريق مبتكر السوار في جامعة الشمال الشرقي بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين تسنغ تشن في تصريح اليوم الثلاثاء، إن سوار المعصم بحجم الساعة، يلتقط حركات ذراع الأشخاص ضعاف السمع من خلال التعرف على التخطيط الكهربائي السطحي للعضلات لجسم الإنسان، ويجمع بين قراءاته وخوارزميات التعلم الآلي، لترجمة الإيماءات إلى صوت ونصوص وصور.

وأضاف تشن ان الغرض من الجهاز هو مساعدة الأشخاص ضعاف السمع على التواصل مع الآخرين بشكل أفضل، كما أنه يمكن للجهاز التصحيح الذاتي، وكلما زاد استخدامه، أصبح أكثر ذكاء ودقة.

وفاز الابتكار بأعلى جائزة في مسابقة كبرى لريادة الأعمال للطلاب الجامعيين في الصين، ومن المتوقع أن يدخل السوق قريبا.