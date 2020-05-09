الصين تتعرض لهجمة وباء جديد يصيب كبد الإنسان

بكين – ذكرت جامعة هونغ كونغ في تقرير لها اليوم السبت، أن الصين تتعرض لهجمة وباء جديد بسبب الفئران.

وقال التقرير، إن هذا الوباء الجديد يصيب كبد الإنسان، ويجهز عليه في أيام، على الرغم من وجود المرض في الأساس ويصاب به المواطنون إلا أن المرض بدأ يصبح في غاية الشراسة والسرعة.

وكانت جامعة هونغ كونغ قد حذرت من وجود تحور في مرض الإلتهاب الكبدي، بعد وفاة مواطن ستيني الأسبوع الماضي بالمرض، وأظهرت أبحاث الأطباء ضلوع الفئران في المرض وتأثيره المميت على الانسان.-(بترا)