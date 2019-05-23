الصين تحتضن اجتماع عمومية الاتحاد العربي للريشة الطائرة

عمان- الغد – يعقد، اليوم، اجتماع المجموعة العربية للاتحاد العربي للريشة الطائرة برئاسة الدكتورة سوسن تقوي، والذي سيقام بمدينة نانغ الصينية، على هامش اجتماع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، كما سيقام الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للاتحاد بحضور الأعضاء كافة.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع المجموعة العربية كلمة افتتاحية لرئيس الاتحاد الدكتورة سوسن تقوي ثم تشكيل لجنة لصياغة محضر الاجتماع، يتبع ذلك عرض موجز عن أبرز أعمال الاتحاد العربي خلال الفترة الماضية.

ويتضمن جدول الأعمال دراسة طلبات تنظيم بطولات الاتحاد العربي للريشة الطائرة في العام الحالي، ثم دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء وأخيرا ما يستجد من أعمال.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الاتحاد العربي على مد جسور التواصل بين أعضائه كافة بما يخدم مصلحة اللعبة ويسهم في تفعيل برامجه وأنشطته خلال الفترة المقبلة؛ حيث ينضوي تحت مظلة الاتحاد 13 دولة حاليا وهي البحرين، السعودية، الجزائر، لبنان، ليبيا، مصر، السودان، الأردن، فلسطين، المغرب، موريتانيا، تونس، العراق.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للاتحاد العربي، كلمة افتتاحية لرئيس اللجنة ثم المصادقة على تعيين الأمين العام والأمين المالي، يتبعه عرض تقارير موجزة عن اللجان العاملة ثم دراسة طلب تنظيم البطولات للعام الحالي، والإعلان عن الدول المستضيفة.

وتضم اللجنة التنفيذية كلا من السودانية هنادي الصديق النائب الأول لرئيس الاتحاد، الجزائري محمد صابيح نائبا للرئيس لشؤون التطوير، والأردني محمد ذيابات نائبا للرئيس للشؤون الفنية والمسابقات، والسعودي مقرن المقرن نائبا للرئيس لشؤون التسويق والاستثمار، وباقي الأعضاء هم المصري محمد كمال والمغربي عمر بلالي، والفلسطيني نبيل الترك، والليبي نوري زراع.