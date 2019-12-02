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الصين تحث كندا على إطلاق سراح المديرة التنفيذية لشركة هواوي

منذ 32 دقيقة

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بكين- حثت بكين السلطات الكندية، على إطلاق سراح المديرة التنفيذية في شركة “هواوي” الصينية للتكنولوجيا، منج وان تشو ، بصورة فورية، وضمان عودتها “الآمنة” إلى الصين.
جاء ذلك، في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خوا تشنغ ينغ خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، في سياق تعقيبها على القبض على تشو ، في مطار فانكوفر الدولي بناء على طلب الولايات المتحدة الاميركية، منذ عام .
وأكدت ينغ أن بكين ستظل ملتزمة بحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمواطنيها ، والشركات الصينية.
وكانت السلطات الكندية، احتجزت المواطنة الصينية منغ وان تشو، في الأول من كانون الاول العام الماضي بناء على طلب من واشنطن التي تطالب بتسليمها على خلفية تهم بالاحتيال فيما نفت كل من منغ وشركة “هواوي” مرارا ارتكاب اية مخالفات. –(بترا)

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