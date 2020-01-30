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الصين تحدد نهاية آذار موعدا لانتهاء “كورونا”

منذ 35 دقيقة
مواطنون يرتدون كماكمت وقاية من فيروس كورونا في الصين

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بكين– أعلنت الحكومة الصينية موعد انخفاض انتشار فيروس كورونا،حيث يصل تفشي الفيروس الى ذروته بحلول منتصف شهر شباط المقبل، ثم يبدأ بالانخفاض، وسينتهي تمامًا بنهاية شهر آذار، وفقًا للبيانات الأولية .
وأوضح عالم الأوبئة الرائد في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، تسنغ غوانغ: “إن المرض لديه فترة حضانة، ولكن إذا عدنا لـ 23 كانون الثاني، عندما بدأ الحجر الصحي في ووهان، وبحلول 8 شباط المقبل يمكن أن نرى نتائج واضحة،مبينا أن الوباء سيبدأ بالانخفاض.
ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها “مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة”.
(بترا)

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