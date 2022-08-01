الصين تحذر بيلوسي: لن نقف مكتوفي الأيدي في حال زيارة تايوان 

قالت الصين اليوم، الإثنين، إن جيشها “لن يقف مكتوف الأيدي” في حال إقدام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على زيارة تايوان.

صدر التحذير الأحدث خلال إفادة دورية لوزارة الخارجية الصينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، تشاو لي جيان، إنه بسبب وضع بيلوسي “رقم ثلاثة في الإدارة الأمريكية”، فإن زيارة تايوان، التي تقول الصين إنها تابعة لها، “سيكون لها تأثير سياسي جسيم”.

وتبدأ نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، جولتها الآسيوية “المثيرة للجدل” هذا الإثنين، حيث هبطت في هاواي وزارت نصب “بيرل هاربور” التذكاري و”يو إس إس” أريزونا.

وترأس بيلوسي وفداً من الكونغرس إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتخطط لزيارة أماكن من بينها سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، وفقاً لبيان صادر عن مكتبها يوم الأحد. وكالات