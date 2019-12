الصين تحذف أوزيل من لعبة الكترونية بعد تعليقاته عن الأويغور

شنغهاي – حذفت شركة صينية الألماني مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، من نسخة الهواتف النقالة من لعبة كرة قدم الكترونية في البلاد، في أعقاب دعمه للأويغور في إقليم شينجيانغ.

وأعلنت شركة “نت إيز” الصينية المدرجة في أسواق الأسهم بالولايات المتحدة، أنها حذفت أوزيل من نسخة الهواتف للعبة “بي اي أس (برو إيفوليوشن سوكر)” في البلد الآسيوي، في أعقاب “تعليقه الحاد عن الصين”.

Arsenal midfielder Mesut Ozil has been deleted from Chinese versions of the Pro Evolution Soccer 2020 video game.

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 19, 2019