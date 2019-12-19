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الصين تحذف أوزيل من لعبة الكترونية بعد تعليقاته عن الأويغور

منذ 51 دقيقة

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شنغهاي – حذفت شركة صينية الألماني مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، من نسخة الهواتف النقالة من لعبة كرة قدم الكترونية في البلاد، في أعقاب دعمه للأويغور في إقليم شينجيانغ.

وأعلنت شركة “نت إيز” الصينية المدرجة في أسواق الأسهم بالولايات المتحدة، أنها حذفت أوزيل من نسخة الهواتف للعبة “بي اي أس (برو إيفوليوشن سوكر)” في البلد الآسيوي، في أعقاب “تعليقه الحاد عن الصين”.

وتقوم الشركة بتوزيع هذه اللعبة في الصين. في المقابل، لم تعلق شركة “كونامي” اليابانية المطوّرة للعبة، على سؤال وكالة فرانس برس بهذا الشأن.

وأوضحت “نت إيز” عبر حسابها على “تويتر”، ان تعليقات أوزيل “تسببت بالأذى لمشاعر المشجعين الصينيين وخرقت الروح الرياضية للحب والسلام، نحن لا نفهم أو نقبل أو نسامح أوزيل على هذا التعليق”.

وسبق للرياضة والمواقف السياسية المرتبطة بالصين ان احتلت مساحة واسعة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد تغريدة من داريل موري، المدير العام لنادي هيوستن روكتس الأميركي لكرة السلة، أعرب فيها عن دعمه للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ. وانتقدت الصين هذا التعليق الذي أثّر على بث مباريات الدوري وسحب شركات صينية عقودا رعائية مع النادي الأميركي. (أ ف ب)

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