الصين تخصص 9 مليارات دولار لاحتواء فيروس كورونا

بكين– اعلنت وزارة المالية الصينية في بيان نشر على موقعها على الشبكة العنكبوتية أن الوزارة ولجنة الصحة الوطنية خصصتا 3ر60 مليار يوان (74ر8 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشى فيروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 81 شخصا اليوم الاثنين، في وقت مددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض.

وكانت وسائل إعلام صينية قالت إن أكثر من 5 ملايين شخص فروا من مدينة ووهان الموبوءة التي بدأ فيها تفشى فيروس كورونا قبل أن ينتقل إلى مناطق عدة في الصين والعالم.

وصرح عمدة ووخان، مركز مقاطعة هوبي وسط الصين، تشو شيان وانغ، أن 5 ملايين من سكان المدينة فروا منها، قبيل فرض السلطات الصينية الإغلاق التام عليها، على ما أوردت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية، مساء أمس الأحد.

وأضاف، ان هؤلاء الملايين فروا، لدى إعلان الحكومة المركزية في بكين نيتها فرض إغلاق تام على الحركة من المدينة وإليها يوم الخميس، فيما وصف بأنه أكبر عملية حجر صحى فى العالم.

(بترا)