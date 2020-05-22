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الصين تخطط للقضاء على الفقر العام الحالي

منذ 3 ساعات
علم الصين

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بكين – أعلن رئيس وزراء مجلس الدولة في الصين، لي كه تشيانغ، أن بلاده تعتزم، على الرغم من جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على الاقتصاد، القضاء التام على الفقر هذا العام.
وقال لي كه تشيانغ في خطاب خلال افتتاح جلسة الهيئة التشريعية الرئيسية “سننتصر في مكافحة الفقر”، مشيرا الى أن السلطات تعتزم هذا العام التنفيذ الفعال لتدابير الحد من الفقر وإنعاش المناطق الريفية وضمان توريدها بأهم السلع ورفع المستويات وظروف المعيشة في المناطق الريفية.
وبحلول نهاية العام، تحتاج الصين إلى التخلص من الفقر في أكثر من ألف قرية تعاني من أكبر المشاكل وبالتالي تصبح الدولة الأولى في العالم التي تقضي على ظاهرة الفقر على أراضيها. –(بترا)

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