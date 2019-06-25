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الصين تدعو إلى “التهدئة” و”ضبط النفس” مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

منذ ساعة واحدة

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بكين- دعت الصين الثلاثاء إلى “التهدئة وضبط النفس” على وقع تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات جديدة استهدفت كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ خلال إيجاز صحافي في بكين “نعتقد أن فرض أقصى درجات الضغط بشكل أعمى لن يساعد على حل المشكلة. تثبت الوقائع أنه كان لهذه الاجراءات تداعيات عكسية فاقمت التوتر الإقليمي”.-(ا ف ب)

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