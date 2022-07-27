الصين تدعو إلى مؤتمر سلام دولي لحل القضية الفلسطينية

دعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، إلى عقد “مؤتمر سلام دولي أكبر وأكثر موثوقية وأشد تأثيرا، يدعى فيه الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية بعملية الشرق الأوسط للمشاركة في استكشاف السبل والوسائل الفعالة لحل القضية الفلسطينية سياسيا”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية، عن شوانغ قوله خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، “إن عملية السلام في الشرق الأوسط لا تزال في توقف تام، وأن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لم تنفذ منذ فترة طويلة، كما أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تنتهك باستمرار”.

وأضاف أن “قضية فلسطين هي جوهر قضية الشرق الأوسط المتعلقة بالسلام والأمن الإقليميين، ولا ينبغي تهميشها أو نسيانها، ويجب أن ينعكس الوضع على الأرض”، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل توسيع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وتواصل تقليص المساحات التي يعيش عليها الشعب الفلسطيني، وتقويض التواصل الجغرافي بين الأرض الفلسطينية المحتلة واحتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية.

ولفت إلى أنه منذ بداية العام الجاري، وقعت حوادث عنف واحدة تلو الأخرى في الأراضي المحتلة، وما يثير الانزعاج وقوع اشتباكات في غزة.

وأوضح أن دفع حل الدولتين لا يقبل التأجيل، وأن على الدول التي لها تأثير على فلسطين وإسرائيل أن تتحمل المسؤوليات الواجبة، وأن تتمسك بموقف موضوعي وحيادي، وتلعب الدور المنوط بها في تعزيز الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين الجانبين.-(بترا)