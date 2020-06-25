الصين تدعو العالم لتبني موقف عادل تجاه القضية الفلسطينية

بكين– أكدت الصين دعمها الثابت للتسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أنه لا يجب مقايضة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والخروج عن التوافقات الدولية . جاء ذلك في كلمة عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي ، أمام مجلس الأمن خلال اجتماع عبر الفيديو حول الوضع في الشرق الأوسط، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس.

وقال وانغ يي أن قرارات الأمم المتحدة المعنية ومبدأ “الأرض مقابل السلام” والاتجاه العام ” لحل الدولتين”، يجب التقيد بها والتأكيد عليها، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية الأساسية لحماية السلام والأمن في العالم ويلتزم بالقيام بدوره في الدفع لإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكد أن القضية الفلسطينية محور الوضع في منطقة الشرق الأوسط وإيجاد حل عادل ومعقول لها هو شرط مسبق من أجل السلام والأمن الدائمين في المنطقة، مبينا أن حل الدولتين هو الخط الأساسي للإنصاف والعدالة الدوليين ولا يمكن عكس مسار التاريخ.

ولفت إلى أنه وفقا لقرارات الأمم المتحدة المعنية ، يجب حل قضية الضفة الغربية المحتلة في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن الحدود النهائية بين فلسطين وإسرائيل يجب أن تحدد من خلال مفاوضات سلمية.

ونوه وانغ إلى أنه لا يجب تخفيف الدعم الدولي، حيث يجب أن تبقى القضية الفلسطينية في صميم الأجندة الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بتبني موقف موضوعي وعادل، وبذل جهود مخلصة وحقيقية في عملية السلام في الشرق الأوسط، قائلا: إن أي خطة منفصلة عن مسار السلام في الشرق الأوسط، لن تحقق السلام الدائم في المنطقة.

بترا