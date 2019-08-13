الصين تدعو الهند لتفادي تعقيد الموقف مع كشمير

بكين– قال عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن موقف بلاده المبدئي إزاء الخطوة الهندية أحادية الجانب بشأن قضية كشمير واضح، وهو تفادى أي عمل أحادي من شأنه تعقيد الموقف بتلك المنطقة، داعيا الهند إلى الاضطلاع بدور بناء في السلام والاستقرار الإقليميين.

جاء ذلك، في بيان أصدرته الصين، اليوم الثلاثاء، عقب محادثات أجراها يي مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار في العاصمة الصينية بكين.

وحث يي الجانبين الهندي والباكستاني، على التنفيذ الجاد للتوافقات المهمة التي توصل إليها زعيما البلدين، وزيادة توطيد الثقة المتبادلة، وتعميق التعاون بينهما.

من جانبه، قال جايشانكار إن بلاده تتطلع إلى عقد الاجتماع الثاني غير الرسمي بين زعيمي البلدين في الهند خلال العام الحالي، وإنها مستعدة لبذل الجهود لإنجاح هذا الاجتماع.

وشرح جايشانكار الموقف الهندي من قضية كشمير، موضحا أن نيودلهي مستعدة لممارسة ضبط النفس، وتحسين العلاقات مع باكستان.

وأضاف أن الهند ستلتزم بالتوافق الذي توصلت إليه مع الصين بشأن الحفاظ على السلام على الحدود، والمضي قدما في العمل مع الصين للتسوية المناسبة لقضية الحدود عبر المشاورات.

وأكد الجانبان، ضرورة حماية وضعية البلدين بصفتهما من الدول النامية، وحماية حقوقهما في التنمية والمصالح المشروعة في منظمة التجارة العالمية.

وكان وزيرا خارجية البلدين، قد ترأسا أيضا الاجتماع الثاني لآلية التبادلات الشعبية رفيعة المستوى بين الصين والهند، حيث اتفقا على زيادة تدعيم الصداقة بين شعبي البلدين. (بترا)