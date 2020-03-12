الصين: ترجيح القضاء على “كورونا” في حزيران المقبل

بكين – أعلن كبير المستشارين الطبيين في الحكومة الصينية، اليوم الخميس، إنه من المرجح أن يتم القضاء على فيروس كورونا المستجد، والذي صنف كوباء عالمي بحلول شهر حزيران المقبل، في حال قامت الدول باتخاذ إجراءات مماثلة لما قامت به بكين.

وقال كبير المستشارين الصيني وعالم الوبائيات، تشونغ ناشان (83 عاما)، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن معدلات انتقال العدوى إلى المرضى الذين شفوا سابقا، منخفضة جدا.

يشار إلى أن عالم الوبائيات، تشونغ ناشان، من العلماء الذين ساهموا بشكل كبير في القضاء على فيروس سارس، الذي اجتاح العالم في عام 2003.

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الصحة الصينية مي فنغ اليوم الخميس، إن ذروة تفشي فيروس كورونا في الصين قد انتهت.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3169، عقب تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية.-(بترا)