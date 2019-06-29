الصين ترحب بتصريح ترامب لرفع الحظر عن هواوي

بكين – رحبت الصين، اليوم السبت، بتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برفع بعض القيود عن مبيعات التكنولوجيا الأميركية لشركة “هواوي” الصينية العملاقة في مجال الاتصالات.

ونقلت صحيفة “غلوبال تايمز” عن وانغ شياولونغ، أحد الممثلين الخاصين بوزارة الخارجية الصينية قوله للصحفيين في قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية: “من المؤكد أننا نرحب بتصريح ترامب”.

وأعلن ترامب سابقا من هذا اليوم في ختام قمة مجموعة العشرين، إنه تعهد للرئيس الصيني، شي جين بينغ، بالسماح مجدداً ببيع منتجات تكنولوجية لهواوي في الولايات المتحدة.

وقال في مؤتمر صحفي “يحق للشركات الأميركية بيع معداتها لشركة هواوي، ونتحدث هنا عن المعدات التي لا تمثل خطراً كبيراً بالنسبة للأمن الوطني الأميركي.

وأشار إلى أنه ناقش في محادثاته مع شي جين بينغ قضية ضمان الأمن الوطني، ووعد ببحث مسألة حذف شركة “هواوي” من القائمة الأميركية السوداء خلال الأيام القريبة القادمة.

وكان الرئيس ترامب أصدر في 15 أيار الماضي مرسوماً يدخل نظام حالة الطوارئ لحماية البنية التحتية المعلوماتية للولايات المتحدة ضد التهديدات الخارجية. ونتيجة هذا المرسوم أدخلت وزارة التجارة الأميركية هذه الشركة الصينية ابتداء من 17 أيار الماضي ضمن القائمة السوداء بسبب ما وصفته بـ”خطر” على الأمن الوطني الأميركي.-(بترا)