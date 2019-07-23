العرب والعالمدولي

الصين ترحب بجهود ماكرون لتخفيف التوترات في الخليج

منذ ساعة واحدة

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بكين -رحبت الصين، اليوم الثلاثاء، بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للتخفيف من حدة التوترات والحيلولة دون تصعيد الأوضاع في منطقة الخليج.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في المؤتمر الصحفي اليومي: إن الصين ترحب وتشيد بهذه الجهود، وترغب بالعمل مع فرنسا لتحقيق هذا الهدف.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي ناقش هاتفيا الجمعة الماضي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب التوترات الجارية في الخليج العربي، وتطرقا إلى الجهود الجارية لضمان عدم امتلاك إيران سلاح نووي.-(بترا)

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