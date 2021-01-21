الصين ترحب بقرارات الرئيس الأميركي الجديدة

بكين- أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، خوا تشن ينغ، اليوم الخميس، عن ترحيب بلاده بالقرار الأميركي بالعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.

وقال خوا تشن ينغ للصحفيين “فيما يتعلق بمراسيم الرئيس جو بايدن بعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، تعرب الصين عن ترحيبها بذلك”.

وتعتبر اتفاقية باريس للمناخ، أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، تم التوصل إليه في 12 من كانون الأول 2015 في باريس، عقب مفاوضات مطولة بين ممثلي 195 دولة، وتلزم المعاهدة باحتواء معدل الاحتباس الحراري.

وتعهدت الدول الموقعة على المعاهدة باتخاذ تدابير للحد من انبعاثات الكربون، ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الرابع من شهر تشرين الثاني 2016 ، بعد موافقة كافة الدول عليه، ومن ضمنها الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن خلفه دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من هذه الاتفاقية. بترا