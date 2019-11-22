أخبار دولية

الصين ترغب بالتوصل لاتفاق تجاري مبدئي مع أميركا

منذ ساعتين
علم الصين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بكين – قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس إن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة وإنها تسعى لتفادي حرب تجارية، لكنها لا تخشى أيضا الرد حين تقتضي الضرورة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن النزاع التجاري الممتد منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم يزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي عبر تعطيل سلاسل التوريد، وتقليص الاستثمار وكبح ثقة الشركات.
وقال شي لممثلين منتدى دولي وفقا لتقرير من ممثل لوسائل إعلام ”نرغب في التوصل إلى اتفاق ‭‭‘‬‬المرحلة واحد‭‭‘‬‬ على أساس الاحترام المتبادل والمساواة. ”حين تقتضي الضرورة سندافع، لكننا نعمل بنشاط في مسعى لكى لا يكون هناك حرب تجارية. لم نبدأ هذه الحرب التجارية وهي شيء لا نريده“. – (رويترز)

مقالات ذات صلة

الدولار يتراجع مع تعزز الإقبال على المخاطرة

منذ ساعتين

إيران تكتشف حقل يبلغ احتياطيه 53 مليار برميل من النفط جنوب البلاد

منذ أسبوعين

ارتفاع أسعار الأغذية في الأسواق العالمية لأول مرة منذ 5شهور

منذ أسبوعين

حلول فقراء الأرجنتين.. افتراش الطرقات والتحاف السماء

منذ 4 أسابيع

السوق مغلق المؤشر 1791.37 0.29%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock