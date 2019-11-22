الصين ترغب بالتوصل لاتفاق تجاري مبدئي مع أميركا

بكين – قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس إن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة وإنها تسعى لتفادي حرب تجارية، لكنها لا تخشى أيضا الرد حين تقتضي الضرورة.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن النزاع التجاري الممتد منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم يزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي عبر تعطيل سلاسل التوريد، وتقليص الاستثمار وكبح ثقة الشركات.

وقال شي لممثلين منتدى دولي وفقا لتقرير من ممثل لوسائل إعلام ”نرغب في التوصل إلى اتفاق ‭‭‘‬‬المرحلة واحد‭‭‘‬‬ على أساس الاحترام المتبادل والمساواة. ”حين تقتضي الضرورة سندافع، لكننا نعمل بنشاط في مسعى لكى لا يكون هناك حرب تجارية. لم نبدأ هذه الحرب التجارية وهي شيء لا نريده“. – (رويترز)