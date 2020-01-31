حياتناصحة وأسرة

الصين تستخدم الروبوت بدلًا من الأطباء لرعاية مصابي كورونا

منذ ساعتين
فيروس كورونا
فيروس كورونا

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بكين – بدأ مستشفى صيني باستخدام روبوتين آليين مدعومين بالذكاء الاصطناعي يمكنهما تطهير أنفسهما تلقائيًا للمساعدة في علاج مرضى فيروس كورونا.

وقالت لجنة الصحة المحلية إن الروبوتات بدأت بالفعل في إيصال الأدوية والطعام إلى المصابين بفيروس كورونا وكذلك جمع ملاءات السرير والقمامة الطبية، أمس الجمعة في مقاطعة قوانغ دونغ جنوب الصين . .

واستخدام الروبوتات ذاتية القيادة والمزودة بآلات الشحن الذاتي قد يقلل من عبء العمل على الممرضات والأطباء، مما يحد من مخاطر العدوى .

يشار إلى تعرض ما لا يقل عن 20 عاملًا طبيًا في الصين للإصابة بالفيروس المعدي أثناء رعاية المرضى، حيث يمكن أن ينتشر المرض عن طريق الاتصال باللعاب الملوث ولمس الأسطح الملوثة. (بترا)

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