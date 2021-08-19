الصين تستخدم حقنا خالية من الإبر للأطفال

بكين- وافقت إدارة الغذاء والدواء الصينية رسميا ولأول مرة، على تسويق حقن خالية من الإبر للأطفال، محققة طفرة من الصفر في في هذا المجال.

ووفقا لمدير قسم الغدد الصماء في مستشفى الشعب التابع لجامعة بكين، جي لينونغ، فقد تم تأكيد حقنة “تشينو فاري” الخالية من الابر من خلال دراسة حجم العينة العالمية.

ووفق مصادر طبية فان الحقن الخالية من الإبر، أكثر أمانا وتحظى بقبول المريض ورضا أعلى بكثير من طريقة الحقن التقليدية.

واوضحت المصادر الطبية، ان الحقن بدون إبرة تعتمد على مبدأ التدفق النفاث لرش الدواء السائل من خلال الثغرة الميكرو، الأدق من الشعرة في لحظة، ليخترق الجلد مباشرة.

واضافت ان الحقن بدون إبرة أسرع وأكثر ليونة بالمقارنة مع الحقن بالإبرة، وهي عملية غير مؤلمة.

من جهتها، أظهرت بيانات اصدرتها الجمعية الطبية الصينية، وجود أكثر من 7 ملايين طفل حاليا يعانون من قصر القامة في الصين وبحاجة إلى حقن هرمون النمو يوميا لمدة 18 شهرا. وبسبب الخوف من الإبر، يرفض الكثير من الأطفال تلقي الحقن التقليدية، كما كانت الكوادر الصحية تعاني من مشاكل الخدوش وكسر الإبر أثناء حقن غالبية الاطفال، ما أثر بشكل كبير على العلاج الذي يتلقوه.-(بترا)