الصين تستضيف نسخة تجريبية موسعة لمونديال الاندية 2021

شنغهاي – ستستضيف الصين مونديال الأندية 2021 في كرة القدم بنظام جديد يشارك فيه 24 فريقا، بحسب ما أعلن الخميس رئيس الاتحاد الدولي “فيفا” جاني انفانتينو متحدثا عن “قرار تاريخي”.

وأعلن القرار خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في شنغهاي، حيث اختار الاعضاء المدينة الاسيوية “بالاجماع” بحسب انفانتينو.

وستقام النسخة التجريبية بين 17 حزيران (يونيو) و4 تموز (يوليو) 2021، وتجمع بين 8 اندية أوروبية (في وقت اراد الاتحاد الاوروبي ويفا رفع العدد الى 12) و6 أندية من أميركا الجنوبية. وتشارك كل من إفريقيا وآسيا والكونكاكاف بثلاثة أندية لكل منها، على أن تمثل أوقيانيا بفريق وحيد.

