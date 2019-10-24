الصين تستضيف نسخة تجريبية موسعة لمونديال الاندية 2021

شنغهاي – ستستضيف الصين مونديال الأندية 2021 في كرة القدم بنظام جديد يشارك فيه 24 فريقا، بحسب ما أعلن الخميس رئيس الاتحاد الدولي “فيفا” جاني انفانتينو متحدثا عن “قرار تاريخي”.

وأعلن القرار خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في شنغهاي، حيث اختار الاعضاء المدينة الاسيوية “بالاجماع” بحسب انفانتينو.

وستقام النسخة التجريبية بين 17 حزيران (يونيو) و4 تموز (يوليو) 2021، وتجمع بين 8 اندية أوروبية (في وقت اراد الاتحاد الاوروبي ويفا رفع العدد الى 12) و6 أندية من أميركا الجنوبية. وتشارك كل من إفريقيا وآسيا والكونكاكاف بثلاثة أندية لكل منها، على أن تمثل أوقيانيا بفريق وحيد.

Football World Cup qualifier between North and South Korea kicks off in Pyongyang with no live broadcast, no South Korean fans and no international media in attendancehttps://t.co/eJ7H67B6J0 📸 @FIFAcom President Gianni Infantino (C) arrives in Pyongyang pic.twitter.com/AncwvZ3PpO — AFP news agency (@AFP) October 15, 2019

وكانت رابطة الأندية الأوروبية أكدت أنها لن تشارك في مونديال الأندية في حال رفع عدد المشاركين إلى 24 اعتبارا من عام 2021. وأكدت الرابطة التي تمثل 232 ناديا أوروبيا ويرأسها الإيطالي أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس في رسالة وجهتها لإنفانتينو “رفضها القاطع للمصادقة على توسيع كأس العالم للأندية”.

وتستضيف قطر مونديال الأندية المقبل بين 11 و21 كانون الاول (ديسمبر)، بعد ان منحها فيفا في حزيران (يونيو) الماضي حق استضافة نسختي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية، تمهيدا لاستضافتها اول مونديال في الشرق الاوسط عام 2022.

وكان مجلس فيفا قرر في آذار/مارس الماضي توسيع البطولة لتشمل 24 فريقا اعتبارا من عام 2021 بدلا من سبعة في الصيغة الحالية لها، على ان تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما هي الحال في الوقت الحالي.

لكن النسختين المقبلتين ستكونان بمثابة اختبارات قيمة للفترة التي تسبق مونديال 2022، ولأن توقيتها يتوافق مع النسخة المقبلة لكأس العالم، ما يسمح للاختبار بظل ظروف مناخية مماثلة.

وكانت الإمارات استضافت البطولة أعوام 2009 و2010 و2017 و2018 والمغرب في 2013 و2014، فيما استقبلتها اليابان بين 2005 و2008 وفي 2011 و2012 و2015 و2016.

وأحرز ريال مدريد الاسباني لقب النسخ الثلاث الاخيرة بصفته بطلا لاوروبا والاخيرة على حساب العين الإماراتي 4-1. (أ ف ب)