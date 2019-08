شنغهاي – أفادت تقارير محلية، الى أن هناك توجها لاستدعاء المهاجم البرازيلي إيلكيسون الى المنتخب الصيني لكرة القدم في خطوة أولى من نوعها في البلاد، وذلك بهدف مساعدته للتأهل الى نهائيات مونديال قطر 2022.

وهذه الخطوة شبه المحسومة، ستجعل البرازيلي البالغ من العمر (30 عاما) أول لاعب من أصول غير صينية يمثل البلاد في توجه قد يتوسع أكثر ضمن محاولات الصين للارتقاء بمستواها الكروي، لاسيما أنها اكتفت حتى الآن بمشاركة واحدة في كأس العالم عام 2002 حين خرجت من الدور بخسارتها مبارياتها الثلاث، ولم تفز بلقب كأس آسيا رغم مشاركاتها الـ13 في البطولة القارية (حلت وصيفة مرتين عامي 1984 و2004).

China calls up Brazilian Striker Elkeson in bid to qualify for 2022 Qatar World Cup. https://t.co/tEabUNlMV7 pic.twitter.com/YVWRCP8Osb

— Wezanews.co.ke (@wezanews) August 5, 2019