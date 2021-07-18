الصين تسجل أول وفاة في العالم بـ”الفيروس القردي”

الغد- توفي طبيب بيطري في العاصمة الصينية، بكين، بعد إصابته بفيروس “هربس ب” (الفيروس القردي B)، وهي أول حالة إصابة بشرية به، وفقًا لصحيفة “غلوبال تايمز”.

وأفات الصحيفة، اليوم الأحد، أن الطبيب البيطري البالغ من العمر 53 عاماً ظهرت عليه أولى أعراض المرض على شكل غثيان وقيء بعد شهر من تشريح قردين ميتين، مضيفة أن الطبيب طلب العلاج في عدة مستشفيات، ولكنه توفي في النهاية.

وقالت إنه لم تكن هناك إصابات قاتلة أو حتى واضحة سريريًا بهذا الفيروس في الصين من قبل، وبالتالي فإن حالة الطبيب البيطري تمثل أول حالة إصابة بشرية به، تم تحديدها في الصين.

ويمكن أن ينتقل الفيروس، الذي تم عزله في الأصل عام 1932، عن طريق الاتصال المباشر وعن طريق إفرازات الجسم، ويصل معدل الوفيات به إلى 70-80 بالمئة.

وعلى إثر وفاة الطبيب البيطري كثّفت الصين مراقبة قرود المكاك المختبرية والموظفين العاملين مع القرود.