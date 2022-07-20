الصين تسجل إصابة بمرض “الموت الأسود”

أعلنت مصادر محلية وإعلامية رسمية، تسجيل إصابة بالطاعون الدبلي المعروف بـ”الموت الأسود” في مدينة ينتشوان في منطقة نينجشيا هوى، ذاتية الحكم شمال غرب الصين.

وقالت إن المصاب عاد إلى ينتشوان من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، مشيرة إلى أنه تم فرض المستوى الرابع من تدابير الطوارئ للوقاية من الطاعون والسيطرة عليه في منطقة نينجشيا هوى.

ونشرت دراسة في جريدة “نيتشر” العلمية، تقريرا يوضح أخطر وباء في تاريخ البشرية، والذي أطلق عليه الموت الأسود، فقد ظل الغموض يلف منشأ وتاريخ ظهور الطاعون، لذا توصلت الدراسة إلى أصله وتاريخ ظهوره وانتشاره.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة “ستيرلنج” في إسكتلندا، ومعهد “ماكس بلانك” الألماني وجامعة “توبنجن”، فقد تمكنوا من تتبع الطاعون إلى عام 1338، وأصله الكائن في قرغيزستان، وتسبب في قتل ما يصل إلى 200 مليون شخص عندما اجتاح الشرق الأوسط وأوروبا بين عامي 1346 و1353، مع القضاء على نصف سكان لندن وما يصل إلى 60 بالمئة من الأوروبيين.

وكشف العلماء عن هذه النتائج بعدما قاموا بتحليل الحمض النووي المأخوذ من أسنان الهياكل العظمية المكتشفة في المقابر بالقرب من بحيرة “إيسيك كول” في منطقة تيان شان بقيرغيزستان، وأظهر التسلسل الذي يحدد بنية الحمض النووي، أن ثلاثة هياكل كانت تحمل بكتيريا “اليرسينية الطاعونية” التي ارتبطت ببداية تفشي “الموت الأسود” قبل وصوله إلى أوروبا.

واعتقد العلماء أن الانفجار العظيم لتنوع الطاعون أي ظهور العديد من السلالات الخاصة به، أنه حدث في الفترة ما بين القرنين العاشر والرابع عشر.

— (بترا)