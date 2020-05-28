الصين تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

بكين- أعلنت لجنة الصحة الصينية اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة في بيان، إن حالتي الإصابة هما لوافدين وليسا لمواطنين صينيين. وأكدت الصين أيضا رصد 23 حالة جديدة حاملة للفيروس يوم أمس الأربعاء، لم تظهر عليها أعراض، مقابل 28 حالة في اليوم السابق.

ومع انخفاض الأعداد المصابة بفيروس كورونا، عاد الطلاب تدريجيًا إلى المدارس، فيما تستعد بعض المدارس الدولية في العاصمة بكين لإعادة فتح أبوابها في الأول من حزيران المقبل.-(بترا )