الصين: 10 إصابات جديدة بكورونا

بكين- أعلنت الصين اليوم السبت، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جميعها وافدة من الخارج، فيما لم يتم تسجيل أي حالة محلية.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية في تقريرها اليومي، انه حتى نهاية يوم الخميس، تم تسجيل 2885 حالة وافدة مصابة بكوفيد-19 في الصين، منهم 2696 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و189 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم شخص في حالة خطيرة.

وحتى يوم أمس، سجلت الصين ما إجماليه 85434 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينهم 189 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج الطبي، فيما تعافى 80611 شخصا، وتوفي 4634 شخصا بسبب الفيروس.-(بترا)