الصين تسجل 108 حالات إصابة جديدة بكورونا

بكين- اعلنت الصين، اليوم الاثنين، تسجيل 108 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بما فيها 98 حالة وافدة من الخارج، ليصل العدد الاجمالي للاصابات 82160.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقرير يومي أن الإصابات المحلية التي تم تسجيلها، هي سبع حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ وثلاث حالات في مقاطعة قوانغدونغ.

كما تم الإبلاغ عن حالتي وفاة، كلتيهما في مقاطعة خوبي وست حالات جديدة مشتبه في إصابتها، وجميعها وافدة من الخارج.

وخرج 88 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم الأحد، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 18 إلى 121 حالة، وفقا للجنة.

ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 82160 حالة حتى يوم الأحد، بما في ذلك 1156 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، و77663 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، و3341 شخصا توفوا بسبب المرض. وقالت اللجنة إن 1064 حالة بدون أعراض، بما في ذلك 307 حالات وافدة من الخارج، لا تزال تحت المراقبة الطبية.- (بترا)