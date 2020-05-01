الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بكين- أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أي وفيات جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية كانون الاول الماضي، وكانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 82 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأميركية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب.

وعلى صعيد متصل، أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين غودين غاليا، أن السلطات الصينية ترفض بشكل مستمر الطلبات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للمشاركة في التحقيق بظهور نوع جديد من فيروس كورونا.

وتواصل منظمة الصحة العالمية تقديم الطلبات للمشاركة بالتحقيق إلى السلطات الصينية والسلطات الطبية.

وأشار الممثل إلى أن منظمة الصحة العالمية مهتمة جدًا لمعرفة كيفية ظهور الفيروس لمنع حدوث وباء جديد، مؤكدا أن السلطات الصينية لم تسمح لمنظمة الصحة العالمية للوصول إلى توثيق مختبري الفيروسات في ووهان – مركز انتشار فيروس كورونا المستجد.(بترا)