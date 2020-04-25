الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بكين- أعلنت الصين اليوم السبت عن 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل حالات وفاة.

وقالت السلطات الصحية الصينية إن من بين الحالات الـ12 الجديدة هناك 11 حالة لأشخاص وافدين من الخارج.

وأعلنت اللجنة أيضا 29 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بتراجع طفيف عن محصلة اليوم السابق والتي بلغت 34، وكان من بين تلك الحالات أربع حالات من الخارج.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82816 حالة، فضلا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس، فيما شفي حتى اليوم 77346 حالة.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، أظهرت الأرقام اليومية أن الصين قطعت شوطا على طريق التعافي من الوباء، مما دفع الحكومة إلى تخفيف القيود التي فرضتها على السكان منذ بدء تفشي هذا الفيروس في مدينة ووهان وسط البلاد في كانون الأول الماضي.

من جهة اخرى، اعلنت الصين عن إرسالها فريقا يضم خبراء طبيين إلى كوريا الشمالية لتقديم المشورة بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

واشارت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر إلى إن رحلة الأطباء والمسؤولين الصينيين تأتي وسط تقارير متضاربة حول صحة الزعيم الكوري الشمالي.-(بترا)