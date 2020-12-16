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الصين تسجل 12 إصابة حديدة بفيروس كورونا

منذ 3 ساعات
كورونا في الصين - من المصدر

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بكين- اعلنت الصين اليوم الأربعاء عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها وافدة من الخارج، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت اللجنة الصحية الوطنية، في تقريرها اليومي، ان العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الصين بلغ حتى أمس الثلاثاء 86770 حالة، بما فيها 315 لا تزال تتلقى العلاج الطبي.
وجاء في التقرير أن ما اجماليه 81821 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض.
وقالت اللجنة ان 199 حالة دون أعراض تخضع للملاحظة الطبية، بينها 181 حالة وافدة.- (بترا)

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