الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بكين – أعلنت الصين اليوم الجمعة، عن تسجيل 19 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها تسع إصابات محلية العدوى و10 أخرى وافدة من الخارج.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 87071 إصابة، بينما غادر 82067 مريضا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، وبلغ عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 4634 وفاة.