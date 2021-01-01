آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالمكورونا

الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بكين – أعلنت الصين اليوم الجمعة، عن تسجيل 19 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها تسع إصابات محلية العدوى و10 أخرى وافدة من الخارج.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 87071 إصابة، بينما غادر 82067 مريضا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، وبلغ عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 4634 وفاة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock