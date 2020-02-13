الصين تسجل 242 وفاة جديدة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصينية وفاة 242 شخصاً في مقاطعة هوبي مركز انتشار الفيروس، خلال آخر 24 ساعة، جراء فيروس كورونا الجديد.

وبحسب وكالة أنباء “شينهوا” الصينية، بلغ عدد الاصابات بالفيروس الأربعاء، 14 ألفا وو840 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 242 شخصا.

وأشارت الوكالة أن إجمالي عدد الاصابات في المقاطعة بلغ 48 ألفا و206 حالة اصابة، في حين بلغت الاصابات في عموم البلاد 59 ألفا و883 حالة.

وذكرت أن عدد الوفيات في البلاد بلغ 1368 حالة، بحسب آخر إحصائية.

و”كورونا” الجديد عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والأخير الجديد هو السابع من بين ذات العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وظهر الفيروس الغامض في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان الصينية (وسط)؛ إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.-(الأناضول)