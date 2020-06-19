الصين تسجل 32 إصابة بفيروس كورونا

بكين – اعلنت الصين اليوم الجمعة، عن تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 الساعة الماضية، منها 25 حالة بالعاصمة بكين.

وتقيد السلطات المحلية حركة الناس بالعاصمة بكين مع تكثيفها الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من الاصابات.

وسجلت السلطات الصحية أيضا خمس حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، مقارنة مع ثماني حالات في اليوم السابق.

ومن جهة اخرى أظهر موقع المركز الوطني لبيانات علم الأحياء الدقيقة المدعوم من الدولة الصينية بيانات الجينوم الخاص بالفيروس الكامن وراء تفشي آخر لفيروس كورونا في العاصمة بكين.

وأضاف الموقع الذي لم يقدم تفاصيل إضافية، أن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها قدم بيانات تسلسل الجينوم للفيروس إلى منظمة الصحة العالمية، التي كانت طالبت بالوصول إلى البيانات.

وسيؤدي التعرف على الجينوم لتحديد ماهية التفشي الجديد ودرجة خطورته خاصة بعد تحذير الطبيب يان تشانزو البروفيسور في كلية الطب بجامعة ووهان الصينية، من أن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت حديثا في سوق “سينفادي” بالعاصمة بكين أكثر عدوى من تلك التي انتشرت من مدينة ووهان.(بترا)