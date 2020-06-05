الصين تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

بكين – أعلنت الصين اليوم الجمعة، تسجيل 5 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمواطنين صينيين قادمين من الخارج.

وقالت اللجنة الصحية الصينية، انه لم يسجل أي حالة وفاة مرتبطة بالمرض خلال الساعات 24 الماضية.

واضافت إنه لا يزال 66 شخصًا فقط يخضعون للعلاج، و 299 شخصًا آخرين في العزل ويخضعون للمراقبة للاشتباه باصابتهم.

وسجلت الصين حتى الان 4634 حالة وفاة بين 83 الفا و27 حالة اصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي.

–(بترا)