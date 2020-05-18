الصين تسجل 7 اصابات جديدة بكورونا

بكين- أعلنت الصين، اليوم الاثنين، تسجيل سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها أربعة من مقاطعة منغوليا الداخلية.

كما أعلنت عن تسجيل 18 إصابة جديدة دون أعراض مقابل 12 في اليوم السابق، في حين لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس.

وقالت السلطات الصحية في مدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها فيروس كورونا، إن المدينة أجرت 222675 اختبار حمض نووي يوم السبت الماضي، وهو ما يقرب ضعف عدد الفحوصات في اليوم السابق له.

وبدأت في ووهان في 14 ايار حملة فحوصات لتعقب الأشخاص الذين يحملون الفيروس دون أن تظهر عليهم الأعراض، بعد أن اكتشفت في مطلع الأسبوع الماضي أول مجموعة إصابات بالفيروس، منذ رفع قيود العزل العام في المدينة في الثامن من نيسان الماضي.

وفيما تعد الصين قاعدة إنتاج عالمية ومركزا صناعيا مهما وتحتل مكانة مهمة في السلسلة الصناعية العالمية وسلسلة التوريد، فإنه ينظر إلى استئناف الإنتاج في البلاد على أنه مؤشر مهم لتخفيف الصعوبات الاقتصادية العالمية التي سببها الوباء، وتقديم مساهمات مهمة للحفاظ على استقرار السلسلة الصناعية العالمية وسلسلة التوريد.-(بترا)