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الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ 3 ساعات

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بكين- أعلنت الصين اليوم السبت، عن تسجيل ثماني إصابات جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها ست إصابات وافدة من الخارج، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 82941 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي وفاة بالفيروس ليبقى عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة، ان من بين جميع الحالات الوافدة، خرج 1652 شخصا من المستشفيات بعد الشفاء، فيما يتلقى 46 مريضا العلاج، مشيرة إلى وجود ثلاث حالات خطيرة.
وقالت اللجنة في تقريرها، أن الحالتين المحليتين تم تسجيلهما في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، فيما خرج 10 أشخاص من المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 78219، مشيرة إلى أنه تم في اليوم نفسه تسجيل 13 حالة جديدة بدون أعراض.-(بترا)

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