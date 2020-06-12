الصين: تسجيل سبع إصابات بفيروس كورونا

بكين- أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الجمعة، عن تسجيل سبع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وبحسب بيان اللجنة الصحية الوطنية في الصين، ان ستاً من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج. وكانت اللجنة أبلغت عن 11 إصابة مؤكدة، وجميعها لقادمين من الخارج، فضلا عن 7 حالات بلا أعراض في اليوم السابق، مشيرة الى أنها لم تسجل اي وفيات. وبلغ مجمل الإصابات في الصين 83064 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634، فيما لا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.

–(بترا)