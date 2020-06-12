آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

الصين: تسجيل سبع إصابات بفيروس كورونا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بكين- أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الجمعة، عن تسجيل سبع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وبحسب بيان اللجنة الصحية الوطنية في الصين، ان ستاً من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج. وكانت اللجنة أبلغت عن 11 إصابة مؤكدة، وجميعها لقادمين من الخارج، فضلا عن 7 حالات بلا أعراض في اليوم السابق، مشيرة الى أنها لم تسجل اي وفيات. وبلغ مجمل الإصابات في الصين 83064 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634، فيما لا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.
–(بترا)

مقالات ذات صلة

وقال ترامب "معظمكم ضعفاء. عليكم اعتقال الناس".

المحكمة الجنائية الدولية ترفض قرار ترامب السماح بفرض عقوبات على مسؤوليها

منذ ساعتين

الهند تتجاوز بريطانيا بإصابات كورونا وتصبح رابع أكثر الدول تضررا

منذ 4 ساعات

واشنطن ستخفّض قوّاتها في العراق خلال الأشهر المقبلة

منذ 4 ساعات

أميركا: 941 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock