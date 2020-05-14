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الصين تسجّل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

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بكين- سجلت الصين 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الأربعاء، وفق ما أعلنته لجنة الصحة الوطنية الصينية.
وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إن الحالات الـثلاث الجديدة كلها إصابات محلية، مشيرة الى ارتفاع عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض المرض إلى 12 حالة.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة الآن 82929، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.
وعلى صعيد آخر، أعربت الصين على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية جاو لي جيان اليوم، عن احتجاجها الشديد على مشروع قانون أميركي يقضي بفرض عقوبات ضد بكين بسبب جائحة فيروس كورونا، واعتبرت أن الهدف منه صرف الأنظار عن سوء تعامل البيت الأبيض مع الوباء.
بترا

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