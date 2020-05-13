الصين تسجّل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بكين – أعلنت الصين، تسجيل سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا امس مقابل حالة واحدة قبلها بيوم.

واوضحت اللجنة الصحية، اليوم الاربعاء ان الاصابات السبع الجديدة، منها 6 محلية في مقاطعة جيلين بشمال شرق البلاد والقريبة من الحدود الروسية، وحالة واردة من الخارج رُصدت في مدينه شنغهاي.

كما سجلت الصين ثماني اصابات جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض، امس، مقابل 15 حالة قبلها بيوم.

يذكر ان مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد، في ووهان بؤرة تفشي المرض بمقاطعة خوبي الصينية، أوعز بإخضاع جميع سكان المدينة لاختبارات تحديد الإصابة بـكوفيد -19، خلال 10 أيام بعد اكتشاف إصابات جديدة هناك.

ووصل العدد الاجمالي للإصابات في الصين حتى الآن إلى 82926، اضافة الى تسجيل 4633 وفاة.

بترا